- Belçika'da enflasyon ve hayat pahalılığı protesto edildi

BRÜKSEL - Belçika'da işçiler, enerji krizi ve enflasyon nedeniyle başkent Brüksel'de protesto düzenledi.

Belçika'da artan enerji fiyatları ve yükselen enflasyondan şikayetçi olan işçiler, sendikalarının önderliğinde başkent Brüksel'deki tarihi Kraliyet Tiyatrosu binası önünde toplandı. Ülkenin önde gelen Sosyalist, Liberal ve Yeşiller sendikalarının yaptığı ortak çağrının ardından düzenlenen protestoya 10 binin üzerinde kişi katıldı.

Son aylarda alım gücünün hızla düştüğü ülkede, gaz ve elektrik faturalarında yaşanan hızlı yükselişin ardından sendikalar hükümete tedbir çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta bir dizi tedbir açıklayan ve ortalama aile başı 200 euroluk aylık enerji faturası desteğini içeren tedbirler sendikaları tatmin etmedi. Bunun üzerine protesto kararında ısrarcı kalan sendikalar, üyeleriyle birlikte Brüksel'den hükümete ve işverenlere ücretlerin artırılması çağrısı yaptı.

"Maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz"

Gösteride konuşan Liberal Sendika temsilcisi, hükümetin uygulamaları yüzünden krizden derinden etkilendiklerini bildirerek, "Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'e yüksek enerji faturaları verdiğini gördüm. Leyen'den alabildiği cevap ise bu faturaları bana değil Putin'e verin oldu. Benim maaşımı Putin ödemiyor, sorumlu sizsiniz" dedi.

"Bankaları 48 saatte kurtarmışlardı"

Gösteride konuşan Sosyalist Sendika temsilcisi ise hükümetin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, "Faturaları ödemek istemiyor değiliz faturalarımızı ödeyemiyoruz, duyurmak istediğimiz bu. Evet, hükümet bazı tedbirler açıkladı. Bu tedbirler ihtiyaçlarımızın sadece yarısı. Kışı nasıl geçireceğiz? İki aylık çözümler istemiyoruz, kalıcı çözümler istiyoruz. Hükümetin yapacağı, gelirleri artırmaktır. Büyük enerji şirketlerinden vergi alınmalı. Shell, Eni, Total, Engie ve diğerleri. Bunların aşırı gelirleri oldu. Bunlar ortadan kaybolmadan bunlardan vergi alınmalıdır. Bankalar krizi olduğunda 48 saatte çözüm üretmişlerdi. Şimdi halk onlar kadar önemli değil mi? Enerji gibi stratejik bir sektör devlet tarafından kontrol edilmelidir" dedi.

9 Kasım'da Belçika genelinde grev çağrısı

Gösterilerde yüksek enflasyona karşı acilen tedbir alınmasını isteyen sendika temsilcileri, seslerini duyurmak için işçileri 9 Kasım'da genel grev yapmaya çağırarak, sorunun üstesinden hep birlikte gelebileceklerini söyledi.