Behiç Pek'in Yeni Karikatür Sergisi, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde Açılıyor

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Türkiye’nin en önemli çizerlerinden Behiç Pek’in 1976-2023 yılları arasında çizdiği eserlerden oluşan kişisel karikatür sergisine ev sahipliği yapacak. 'Yetmişaltı-Yirmiüç' adlı sergi, 11 Kasım ile 17 Aralık günleri arasında karikatürseverleri ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, Türkiye'nin en önemli çizerlerinden Behiç Pek'in 1976-2023 yılları arasında çizdiği eserlerden oluşan kişisel karikatür sergisine ev sahipliği yapacak. 'Yetmişaltı-Yirmiüç' adlı sergi, 11 Kasım ile 17 Aralık günleri arasında karikatürseverleri ağırlayacak.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nin usta çizerlerinden Behiç Pek, 'Yetmişaltı-Yirmiüç' adını verdiği kişisel sergisiyle karikatürseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 11 Kasım Cumartesi günü açılışını gerçekleştiren sergi, 17 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Gırgır Dergisi'nde Latif Demirci'nin çizdiği, kendisinin yazdığı Muhlis Bey kadar Zalak Mahmut tiplemesiyle bir döneme damga vuran çizgilere imza atan Behiç Pek, 1976 ile 2023 arasındaki 47 yıllık süreçte yaptığı çalışmaları sergileyeceği 'Yetmişaltı-Yirmiüç' adlı kişisel sergisiyle ilgili şunları söyledi:

"Bu sergideki karikatürler, sözünü ettiğim çizgiler arasından seçildi. Yakın zamanda akrilik boya ile yaptığım birkaç kedi resmini ve karikatürü de sergiye ekledim. ve 1976'dan 2023'e kadar çizdiğim karikatürlerin bazılarından oluşan bu sergiye, Yetmişaltı-Yirmiüç adını vermeyi uygun gördüm.

BEHİÇ PEK KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Behiç Pek'in ilk karikatürü 1976 yılında karikatürist Oğuz Aral'ın yönettiği Gırgır dergisinde yayımlandı. 1978 yılında karikatürist Engin Ergönültaş'ın kurduğu ve yönettiği Mikrop dergisinde çizdi. Mikrop dergisi kapandıktan sonra 1980-1990 yılları arasında on yıl süreyle Gırgır ve Fırat dergilerinde çizimlerine devam etti. Gırgır dergisinin el değiştirmesiyle yine Engin Ergönültaş'ın kurduğu Pişmiş Kelle dergisinde çizdi. Usta karikatürist 2020 yılına kadar yirmi yıl boyunca Leman ve L-Manyak dergileriyle okurlarına ulaştı. Şimdilerde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde çocuklar için düzenlenen karikatür atölyelerinde çocuklarla birlikte çizmeye devam ediyor.