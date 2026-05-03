BBP Genel Başkanı Destici'den Bayram İkramiyesi ve Asgari Ücret Çağrısı: Bayram İkramiyesi 10 Bin Lira Olmalı, Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmalı

(ESKİŞEHİR) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 10 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Destici, "Enflasyonun yüzde 30'larda seyrettiği bir ülkede, bizim ülkemizde asgari ücretli ara zamsız geçilemez. Onun için aynı enflasyon oranı en azından asgari ücrete yansıtılmalı ve asgari ücretlimizin yüzü de bir nebze olsa gülmelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede yaptığı konuşmada gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları söyledi:

"Nüfus olarak aşağıya gidiyoruz. Bundan 30 sene önce çocuk sayımız aile başı 3 iken bugün 1,5'in altına inmiş. Düyada nesli en fazla tükenmekte olan ilk beş ülkenin içindeyiz. Aşağı doğru gidiyoruz. Böyle gidersek hani 100 milyonu geçme hayalimiz vardı, 30 sene sonra 50 milyonun altına düşeriz, küçülürüz. O zaman ailemizi de kaybederiz ülkemizi de kaybederiz topraklarımızı da kaybederiz. Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz."

"Çocuk sahibi olmak kolaylaştırılmalı"

Biz daha önce de söyledik açık; kim ne derse desin, kimsenin kınamasına falan aldıracak da değiliz, biz doğru bildiğimizi söyleriz. Ne dedik? Aile hayatını güçlendirmek, çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak adına dedik ki çalışan kadınlarımız işe bir saat geç gitsin, bir saat erken çıksın. Ne kaybeder ki? Kadınlarımız bir saat geç gidecek, bir saat erken çıkacak, neden? Çünkü evde de ağır bir yük var. Çocuk var, ev var. Onun için bizim kadınlara bu konuda yardımcı olmamız lazım. İki, ne dedik? İşe alımlarda evli ve çocuklu olanlar tabii ki ehliyet, liyakat eşitliğinde öncelik alsınlar. Bakın bu tip radikal tedbirler alınmadan, yasal düzenlemeler yapılmadan çocuk sayımız da artmaz, evlilik sayısı da artmaz, boşanma da düşmez. Sözü icraata geçirmek zorundayız.

"Asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu kurulsun"

Dezavantajlı kesimler, ekonomik olarak en büyük sıkıntı yaşayan kesimler. Kimler? Asgari ücretliler. Eskişehir bir sanayi kenti, dolayısıyla en çok işçinin çalıştığı yerlerden bir tanesi. Yine çok işçi çalıştığı için en çok emeklinin olduğu şehirlerimizin başında gelir. Bu iki dezavantajlı kesim en çok da memleketimizde var. Her yerde var Türkiye'de ama burası en başta gelen yer. Onun için diyoruz ki madem ki topyekün artıramıyorsunuz, bütçe sıkıntısı var diyorsunuz, o zaman aynen Asgari Ücret Tespit Komisyonu gibi bir 'asgari hane geçim rakamı tespit komisyonu' kurulsun.

"Ailelere ekonomik destek sunulmalı"

Örneğin Eskişehir'de 4 kişilik bir aile, bir hane asgari kaç liraya geçinebilir? Farzımuhal 40 bin liraya geçinebilir. Şimdi ne alıyor emekli? 20 bin, en düşükten bahsediyorum. Peki evi varsa o kurtarıyor, eşi de emekliyse yine kurtarıyor. Başka bir geliri varsa, ev kirası falan o kurtarıyor. Ama bir evde sadece bir emekli var ve eşi de emekli değil, evi de kiraysa işte bizim destekleyeceğimiz odur. Aradaki o 20 bin lirayı ev kirası yardımı olarak ya da çocuk yardımı olarak onlara vermek zorundayız.

"Dezavantajlı kesimler desteklenmeli"

Asgari ücretli için de aynı durum geçerli. Asgari ücretli var, asgari ücret 28 bin lira ama adamın hanımı da çalışıyor, evi de kendisinin. Ama asgari ücretli var, sadece kendisi çalışıyor, hanımı çalışmıyor, 3-4 tane çocuk var, evi de kira. İşte bizim desteklememiz gereken bu dezavantajlı kesimdir. Bunu Türkiye yapabilir. Biz bu projemizi ilgili tüm kişi ve kurumlarla da paylaştık. Şu anda bir vatandaşlık maaşı çalışması var, asgari ücretin altında geliri olanlara asgari ücrete tamamlama ama biz onu da eksik buluyoruz. Tam olarak bizim dediğimizin yapılması lazım. Çünkü her asgari ücretli aynı pozisyonda değil, her emekli aynı pozisyonda değil.

"Emekli ikramiyesi 10 bin lira olmalı"

İşte önümüzde temmuz ayı var, önümüzde mübarek Kurban Bayramı var. Şimdi geçtiğimiz bayramda emeklinin bayram ikramiyesine hiç zam yapılmadı. Onu da telafi etmek adına, bu bayramın Kurban Bayramı olduğunu da düşünerek, en azından bir kurban kesmeleri adına emeklimize Kurban Bayramı ikramiyesinin 10 bin lira olarak verilmesini biz teklif ediyoruz.

"Asgari ücrete enflasyon oranında ara zam yapılmalı"

Şimdi Temmuz'da memur, işçi, çalışan, emekli, SGK'lı, emekli sandığı hepsinin maaşına enflasyon artışı oranında zam yapılacak. Hatta bunlar konuşulmaya başlandı; işte 4 aylık enflasyon şu anda yüzde 13-14'ler civarında, 2 aylık daha gelirse işte kaç olur diye tahminler yapılıyor. Peki asgari ücretli? Asgari ücretliye bir ara artış düşünülmüyor. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki enflasyonun yüzde 30'larda seyrettiği bir ülkede, bizim ülkemizde asgari ücretli ara zamsız geçilemez. Onun için aynı enflasyon oranı en azından asgari ücrete yansıtılmalı ve asgari ücretlimizin yüzü de bir nebze olsa gülmelidir."

Kaynak: ANKA