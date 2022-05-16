Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile Garipçe Hayrı yapıldı - Haberler

Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile Garipçe Hayrı yapıldı

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı 70 haneli Karaibrahimler Köyü Gökçiçek mevkiinde 20 bin kişinin katılımı ile Garipçe Hayrı yapıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler Köyünde adını üç garip dededen (yatırdan) alan 'Garipçe Hayrı' için 15 bin ekmek, 2,5 ton buğday, 70 koyun, 15 oğlak, 10 kuzu kesilerek 200 kazan keşkek hazırlandı. Çanakkale'nin tüm ilçe ve civar köylerden vatandaşlar davet edildi. Hayra bir hafta önceden hazırlandıklarını, odun ve tankerlerle su taşıdıklarını, akşamdan koyun ve kuzuların kesildiğini, keşkek kazanlarının kaynatılmaya başlandığını anlatan Muhtar Mehmet Sezgin, "Geleneksel Garipçe hayrımız başlamıştı. İşte garipçe hayrımızın hazırlıkları devam etti ve bitti. 200 kazan keşkek yaptık. Hayrımızı başarı ile yaptık" dedi. Karaibrahimler köyü Camii imam hatibi ile çevre köy imam hatiplerinin hayır yerinde Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasının ardından kılınan öğle namazını müteakip misafirlere keşkek ikramı yapıldı. Garipçe Hayrına, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ile Çanakkale merkez ve ilçelerinden yaklaşık 20 bin kişi katıldı.