Bayramiç'te 20 Bin Kişilik Büyük 'Garipçe Köy Hayrı' Etkinliği

Bayramiç'te 20 Bin Kişilik Büyük 'Garipçe Köy Hayrı' Etkinliği
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen 'Garipçe köy hayrı' etkinliği, 20 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Hayırda 70 koyun, 15 oğlak ve 10 kuzu kesilirken, vatandaşlara keşkek ve ekmek ikram edildi.

Bayramiç'te 20 bin kişinin katılımı ile "Garipçe köy hayrı" yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde 20 bin kişinin katılımı ile "Garipçe köy hayrı" yapıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Karaibrahimler köyünde adını üç garip dededen alan 'Garipçe hayrı' için 70 koyun, 15 oğlak, 10 kuzu kesildi. 2,5 ton buğday ve etle 222 kazan keşkek hazırlanan hayırda, 15 bin de ekmek tüketildi. Çanakkale'nin tüm ilçe ve civar köylerden vatandaşların davet edildiği köy hayrında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından öğle namazını müteakip misafirlere keşkek ikramı yapıldı. Gökçiçek mevkiinde yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı hayır, adeta piknik havasında geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEVDANUR ŞAHİN - Yerel
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