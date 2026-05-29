Haberler

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 204 kişi yaralandı"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: 'Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 204 kişi yaralandı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Güner, kesimlerin ehil kişilerce ve güvenlik tedbirleri alınarak yapılması gerektiğini vurguladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 204 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğunu açıkladı. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 204 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Kurban kesimlerinin ehil kişiler tarafından, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi; benzer yaralanmaların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi

İstanbul'dan çıkmak zor ama dönüşü ayrı dert! Çile erken başladı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı

Törene damga vuran an!
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi