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Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Deniz Zeybek - Yerel
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Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye, bayram dolayısıyla İstanbul'a gelenler de geri gitmeye başladı.

Bayram sonrasında otogarda yoğunluk devam ediyor

İSTANBUL - Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye, bayram dolayısıyla İstanbul'a gelenler de geri gitmeye başladı. Bu nedenle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı tatili bitti, vatandaşlar 9 günlük tatilin ardından geri dönüşler için otobüsleri tıklım tıklım doldurdu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler döndü, bayram tatili dolayısıyla İstanbul'a gelenler de geri gitmek için otogarda otobüslerini bekledi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor.

Bayram tatili dolayısıyla memleketi Somali'ye gittiğini söyleyen Fatma Ali, "İstanbul'u çok özledim" dedi.

Kırklareli'ne dönmek için otobüs bekleyen Özkan Tokaz ise, "Bayram tatilinde memleketim Kahramanmaraş'a gittim. Kısa bir tatil sonrasında geri dönüş için yola çıktık. Kırklareli Lüleburgaz'da çalışıyorum. Orada devlet memuruyum, şimdi çalıştığım yere döneceğim. Yolda biraz trafik var. Aksamalar oldu, kazalar vardı. Yarım saat geciktik. Biletimi aldım, yola koyulacağım" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Yerel

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