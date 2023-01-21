'Bayraklı Çözüm Merkezi' yüzleri güldürüyor

Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturabilmek için tek numarada hizmet verilen Çağrı Merkezi ve Whatsapp İletişim Hattı ile çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 8 ayda vatandaştan gelen 10 bin talebi değerlendirerek yüzde...

Vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek, talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturabilmek için tek numarada hizmet verilen Çağrı Merkezi ve Whatsapp İletişim Hattı ile çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, son 8 ayda vatandaştan gelen 10 bin talebi değerlendirerek yüzde 81'ini çözüme kavuşturdu. Veterinerlikten sosyal yardımlara, sağlıktan, park ve bahçe işlerine kadar her alanda hizmet üreten belediyenin çalışmaları ilçe sakinlerini memnun etti. Başkan Serdar Sandal, "En hızlı ve güvenilir şekilde adil ve eşit hizmet anlayışıyla vatandaşlarımız için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kalite odaklı hizmet anlayışını teknolojik yeniliklerle destekleyerek vatandaşlardan gelen talep ve önerileri daha hızlı çözüme kavuşturmak için Çağrı Merkezi ve Whatsapp İletişim Hattı'nı tek numarada birleştiren Bayraklı Belediyesi, 0232 477 20 00 telefon numarası ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlar bu numarayı ister arayarak, isterse WhatsApp'tan yazarak fotoğraf veya video göndererek sorunlarına çözüm arayabiliyor. Yeni sistem ile vatandaşların ilettiği mesajlar ve alınan çağrılar ilgili müdürlüklere anında yönlendiriliyor ve çözüme ulaştırılarak vatandaşlara kısa sürede dönüş sağlanıyor. Bayraklı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) arasında sağlanan entegrasyon doğrultusunda gelen taleplere ortak çözümler üretilirken Büyükşehir'i ilgilendirilen konular da sistem aracılığıyla ilgili birimlere iletiliyor.

Taleplerin yüzde 81'i sonuçlandı

Yeni yılda da en hızlı ve etkin şekilde vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için gelen mesajları birimlere anında aktaran ekipler, bu kapsamda son 8 ayda 10 bin 133 talep, şikayet ve öneri aldı. 8 bin 206'sı sonuçlandırılan taleplerin 342'si için işlemler ise sürüyor. Veteriner İşleri, Sosyal Yardım İşleri, Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlükleri gibi birimler başta olmak üzere gelen tüm talepleri tek tek değerlendiren ekipler, taleplerin yüzde 81'ini sonuçlandırdı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Teknolojiyi yakından takip ederek çağın gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşmak, sorunlarını taleplerini hızla çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Böylece hem yurttaşlarımızla daha hızlı ve doğru iletişim kuruyoruz hem de talep ve önerilerini daha hızlı çözüme kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımızın ilettiği mesajlar doğrudan ilgili birimlerdeki yetkili arkadaşlarımıza gönderiliyor ve hızla yanıt verilip, sorunlar en kısa sürede gideriliyor. Bayraklı hepimizin. Halkımız için en güzelini, en doğrusunu yapmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR