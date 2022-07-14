Bayraklı Belediyesi'nin 'Basamak' Yaz Okulları İçin Kayıtlar Başlıyor

Kültür- sanat ve hobi kurslarını bu yıl Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında toplayan Bayraklı Belediyesi'nin 8 branşta açtığı yaz kursları başlıyor. Kayıtları 18-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak ücretsiz kurslara, 7-12 yaş arasındaki öğrenciler katılabilecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımızı yaz tatilinde boş zamanlarını verimli ve keyifli hale dönüştürmeye davet ediyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, BASAMAK çatısı altında topladığı kurslara yaz tatilinde de devam edecek. Yaz okullarında; astronomi ve uzay, çocuklar için felsefe, dans, ritm, ekoloji, eğlenceli İngilizce, görsel sanatlar ve oyun içinde müzik kursları verilecek. 'Sanat için BASAMAK' sloganıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi kursları, 1-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında 3 merkezde gerçekleştirilecek. Kayıtlar 18-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında kursların düzenleneceği Onur Mahallesi, İhsan Alyanak ve 75'inci Yıl Kültür Merkezleri'nde yapılabilecek. 477 20 00 telefon numarasından detaylı bilgi alınabilecek.

KURSLAR SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Her yıl binlerce kişinin katıldığı kurslarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz. Okulların kapanmasıyla açılan spor okullarımızın yanı sıra çocuklarımızın tatil zamanında günlerini verimli hale getirmek, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla da BASAMAK kurslarımızı sürdüreceğiz. İlgilenen çocuklarımızı yaz okullarına bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel