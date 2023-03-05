Bayraklı Belediyesi'nden 75. Yıl Mahallesi'ne 'Kitap Kafe'

Bayraklı Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Teras Kafe'nin bahçesinde bulunan kapalı alanı Kitap Kafe'ye dönüştürerek hizmete açtı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Okuma alışkanlığını artırmak, ders çalışmak isteyen evlatlarımıza huzurlu ortamlar yaratmak istiyoruz. Kitap Kafelerin sayısını artıracağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki sosyal tesis ve kafeteryalarda hayata geçirdiği Kitap Kafelerin sayısını artırıyor. İlk olarak Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Değirmen Kafe'de başlatılan uygulama, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Teras Kafe'de devam etti. Bu kapsamda, kafenin bahçesinde atıl halde bulunan kapalı alan yeniden tasarlandı. Kitap Kafe'ye dönüştürülen yeni merkeze kitaplıklar yerleştirilerek yüzlerce kitap yurttaşla buluşturuldu.

YENİ KİTAP KAFE CENGİZHAN'A

Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Parkı'ndaki sosyal tesisin içine de yeni bir Kitap Kafe kazandırılacak. Kafeleri kullanan yurttaşlara çayın ücretsiz verildiği ve projenin ilçedeki birçok sosyal tesiste daha hayata geçirileceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Sosyal tesislerimizde başlattığımız 'Kitap Kafe' çalışmalarıyla okumayı teşvik ederek kitaplara ulaşımı kolaylaştırıyoruz. İlçemizin birçok mahallesinde bulunan sosyal tesislerimizde Kitap Kafe uygulamamızı sürdüreceğiz. Kitapseverleri kafelerimize bekliyoruz" diye konuştu.