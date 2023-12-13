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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala ve Nafiz Gürman'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala ve Nafiz Gürman'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu, belediyenin sürdürdüğü yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Sandal 'Bölgenin 45 yıllık yol, kaldırım ve trafik sorunlarını çözüyoruz. Gücümüzü ve enerjimizi halktan alıyor, Bayraklı için her zaman en iyisini yapmaya gayret ediyoruz' dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Gümüşpala ve Nafiz Gürman'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu, belediyenin sürdürdüğü yol ve kaldırım çalışmalarını inceledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Sandal "Bölgenin 45 yıllık yol, kaldırım ve trafik sorunlarını çözüyoruz. Gücümüzü ve enerjimizi halktan alıyor, Bayraklı için her zaman en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Bayraklı'nın her mahallesinde vatandaşlarla buluşan ve esnaf ziyaretleri yapan Başkan Sandal, bu kez Gümüşpala ve Nafiz Gürman'daydı, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Belediye tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgiler alan Başkan Sandal talep ve önerileri ilk ağızdan dinledi. Ziyaretlere Gümüşpala Muhtarı İsmail Balıkçı ile Nafiz Gürman Muhtarı Hüseyin Doğan da eşlik etti.

"45 YILLIK SORUNU BİZ ÇÖZDÜK"

Bölgenin en temel sorunu olan ulaşım ve kaldırım konularında önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Sandal "Gümüşpala'nın otopark ve trafik sorununu hafifletmek için projeler tamamlandı. Çok kısa sürede çalışmalar başlayacak. Kaldırım ve yaya yolları İzmir Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle yenilenecek. Bayraklı Belediyesinin kaldırım yenileme çalışmaları Nafiz Gürman Atatürk Caddesi'nden başladı. Neredeyse 45 yıllık sorunu çözüm aşamasına biz getirdik. Yapılan çalışmaların vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanması doğru bir noktaya parmak bastığımızın göstergesi. Bayraklı; yolları, kaldırımları, meydanları ve çevre düzenlemeleriyle örnek bir ilçe haline geldi" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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