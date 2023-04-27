Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: "Rant Değil, Halk Kazanacak"

Mahalle gezilerini sürdüren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Manavkuyu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Sandal, "14 Mayıs sadece bir genel seçim değil. Bu artık memleket meselesi! Din, dil, ırk ayrımı yapanlar, halkı fakirleştirenler, aydınlık yarınları elimizden almaya çalışanlar gidecek. Demokrasi ve adaleti ilke edinenler gelecek. Bu kez rant değil, halk kazanacak" dedi.

Manavkuyu Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Sandal'a, İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları yöneticileri de eşlik etti. Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Sandal, gençlerle sohbet etti, halkın nabzını tuttu. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı Şubesi'ni de ziyaret eden Sandal, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin aydınlık ve güzel günlere kavuşacağını söyledi.

30 NİSAN'DAKİ MİTİNGE DAVET

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "14 Mayıs sadece bir genel seçim değil. Bu artık memleket meselesi! Din, dil, ırk ayrımı yapanlar, halkı fakirleştirenler, aydınlık yarınları elimizden almaya çalışanlar gidecek. Demokrasi ve adaleti ilke edinenler gelecek. Bu kez rant değil, halk kazanacak. Biz, aydınlık yarınlarda kardeşçe yaşamak istiyoruz. ya bu gidişe bir 'dur' diyeceğiz ya da bunun faturasını hep birlikte ağır bir şekilde ödeyeceğiz. 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı adayımız ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde buluşalım ve 14 Mayıs'ın provasını hep birlikte yapalım" dedi.