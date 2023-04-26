Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: "Bizim Yolumuz Aydınlık Türkiye'nin Yolu"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezilerine hız kazandırdı. Mansuroğlu Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan Başkan Sandal, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri dinleyen Başkan Sandal, "Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve adalete varacak. Bizim yolumuz aydınlık yarınlara, modern ve özgür bir Türkiye'ye çıkacak. Bu yolun sonunda Türkiye kazanacak. Güzel günlere az kaldı" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Haşim İşcan Caddesi ile Sakarya Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Sandal'a CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri eşlik etti.

Gezdiği noktalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Sandal, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve hayat pahalılığı ile ilgili şikayetleri dinledi. Vatandaşlara şans bileklikleri dağıtıldı. Bayraklılılar, çalınan marş ve şarkılara evlerinden ve dükkanlarından bayrak sallayarak destek verdi.

Mahalle gezilerine dernek ziyaretlerini de ekleyen Başkan Sandal, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'ne de gitti. Dernek Başkanı Mehmet Bektur ve dernek üyelerinin desteğini alan Sandal, sonrasında Balıkesirliler Derneği'ni ziyaret etti. Buradaki etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın, Gökçe Gökçen, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, İzmir Milletvekili adayları Deniz Yücel, Mahir Polat, Altan İnanç, Helil Kınay, Haydar Altıntaş ve Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga da katıldı. Siyasileri meşalelerle karşılayan Balıkesirlilerle buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"TÜRKİYE KAZANACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Önümüzde Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli seçimlerinden biri var. Bizim mücadelemiz hak, hukuk, adalete varacak, Bizim yolumuz aydınlık yarınlara, modern ve özgür bir Türkiye'ye çıkacak! Kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız galip gelecek ve Türkiye kazanacak. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak ve ülkemiz güzel yarınlara uyanacak. Kimsenin ötekileştirilmediği, yok sayılmadığı, dini inancı, siyasi görüşü, kimliği, ırkı, dili ne olursa olsun ayrıştırılmadığı birlik ve refah içinde birleşerek büyüyeceğimiz çağdaş Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.