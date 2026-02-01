Haberler

Ülkü Ocakları Bayındır'da gençleri bir araya getirdi

Ülkü Ocakları Bayındır'da gençleri bir araya getirdi
Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Sömestr Tatili Kamp Programı, eğitim ve sosyal etkinliklerle gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladı. Kamp, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sömestr Tatili Kamp Programı tamamlandı. İzmir'in farklı ilçelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kampta; eğitim faaliyetleri, sportif etkinlikler, seminerler, yarışmalar ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Yarıyıl tatili boyunca devam eden kamp programı süresince gençlerle bir araya gelinerek hem eğitici hem de sosyal açıdan verimli bir süreç yaşandığı belirtildi. Programın, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma duygularını güçlendirdiği ifade edildi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç Bayındır'da Yusuf Akçura Yarıyıl Eğitim Programı kapsamında iki gün süren bir kamp gerçekleştirdiklerini belirterek, spor, eğitim, seminer ve sosyal faaliyetlerle dolu bir program uygulandığını ifade etti. Kılıç, "Bu süreçte birlikte kaldık, birlikte hareket ettik. Aynı sofrada buluştuk, aynı hedefe yürüdük. Dilimizde, fikrimizde ve işlerimizde birlik vardı. Bu kamp; gençlerimizin bilgiyle, duruşla, disiplinle ve dava şuuruyla güçlendiği bir eğitim süreci oldu. Ortaöğretim başkanlarımız teşkilatımızın dünü veya yarınları değil, tam da bugünüdür" diye konuştu.

Kamp programına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Karakaya, gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Ülkü Ocaklarımızın gençlerimiz için hazırladığı bu tür kamplar; birlik, beraberlik ve milli şuurun güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Gençlerimizin hem eğitici hem de sosyal anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmesi bizler için son derece kıymetlidir. Bu anlamlı organizasyonun ilçemizde gerçekleştirilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Kampın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç'a, ev sahipliği yapan Bozdağ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yılmaz'a ve kamp süresince görev alan tüm gönüldaşlara teşekkürlerini iletti. Kamp programının, gençlerin sosyal gelişimine ve dayanışma kültürüne önemli katkılar sağladığı kaydedildi. - İZMİR

