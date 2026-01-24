Bayındır çiçekçiliğine Avrupa'dan büyük ilgi

İzmir'in Bayındır ilçesinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi, İtalya ve İspanya'dan gelen 50 öğrenciyi ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrencilere Bayındır'da yürütülen çiçek üretimi, seracılık faaliyetleri ve ihracat süreçleri hakkında bilgi verildi. Kooperatif yetkilileri, Bayındır'ın süs bitkileri üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, üretim seralarını gezerek modern yetiştirme tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında çiçekçilik sektörü, üretim süreçleri ve bölgenin tarımsal potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

Kooperatif yetkilileri, bu tür uluslararası öğrenci ziyaretlerinin Bayındır çiçekçiliğinin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti. - İZMİR