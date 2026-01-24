Haberler

Bayındır çiçekçiliğine Avrupa'dan büyük ilgi

Bayındır çiçekçiliğine Avrupa'dan büyük ilgi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi, İtalya ve İspanya'dan gelen 50 öğrenciye çiçek üretimi ve seracılık faaliyetleri hakkında bilgi vererek, bölgede yürütülen modern yetiştirme tekniklerini tanıttı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde faaliyet gösteren Bayındır Çiçekçiler Kooperatifi, İtalya ve İspanya'dan gelen 50 öğrenciyi ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında öğrencilere Bayındır'da yürütülen çiçek üretimi, seracılık faaliyetleri ve ihracat süreçleri hakkında bilgi verildi. Kooperatif yetkilileri, Bayındır'ın süs bitkileri üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, üretim seralarını gezerek modern yetiştirme tekniklerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında çiçekçilik sektörü, üretim süreçleri ve bölgenin tarımsal potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

Kooperatif yetkilileri, bu tür uluslararası öğrenci ziyaretlerinin Bayındır çiçekçiliğinin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
Aylardır futbol oynamayan Mario Balotelli'nin yeni takımı bomba

Aylardır futbol oynamayan Balotelli'nin yeni takımı bomba
Kızılcık Şerbeti'nde deprem: Doğukan Güngör kadrodan çıkarıldı!

Uyuşturucu testinin sonucu kariyerini yaktı! İlk sözleri çok sitemkar
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin 'saç örme' akımına destek verdi

Uzak Şehir oyuncusundan DEM Parti'nin "saç örme" akımına destek
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı

10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı

II. Abdülhamid dönemine ait devlet sırrı gün yüzüne çıkarıldı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar