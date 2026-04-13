DEAŞ operasyonunda ağır yaralanmıştı: Bayburtlu kahraman komisere öğrencilerden Polis Haftası sürprizi

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri ve öğrencileri, Yalova'da DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada ağır yaralanan Bayburtlu Komiser Akşemsettin Temel'i ziyaret etti. Türk Polis Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, çiçek takdiminde bulunarak, Temel'in Polis Haftası'nı kutladı.

Kalbi, omzu ve bacağı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Komiser Temel'in fizik tedavi süreci memleketi Bayburt'ta devam ediyor. Okul Müdürü Ensar Çeker, Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Efraim Kurt ile öğrenciler tarafından yapılan ziyarette Temel, gençlere iyi insan olmanın önemini anlattı.

Bayburt kültürünün insan yetiştirmedeki önemine dikkat çeken Temel, gençlere hangi görevde bulunurlarsa bulunsun devlete, millete ve vatana hizmet bilinciyle hareket etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Kamu görevinde bireysel düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Temel, her makam ve görevin hakkının verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Bu neden benim başıma geldi diye bir an olsun düşünmedim" diyen Temel, öğrencilere her zaman kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Temel, sorumluluk bilinciyle hareket eden, görevini en iyi şekilde yerine getiren bireyler olmanın önem taşıdığını vurguladı.

Komiser Temel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Polis Teşkilatının 181'inci yıl dönümü münasebetiyle Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, öğrencileri böylesi anlamlı günde beni ziyarete geldiler, çok teşekkür ederim. Beni mutlu ettiler, unutmadıkları için müteşekkirim" dedi.

Okul Müdürü Ensar Çeker de emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yalova'daki çatışmada yaralanan Bayburtlu polisi öğrencilerle birlikte ziyaret ettiklerini söyledi.

Müdür Yardımcısı Arif Köprücü ise, "29 Ağustos 2025 tarihinde hain terör saldırısında yaralanan kıymetli hemşehrimiz, komiserimiz Akşemsettin Temel'i bugün ziyarete geldik. Öğrencilerimizle birlikte kendisine geçmiş olsun dedik ve Polis Haftası'nı kutladık" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

