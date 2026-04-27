Bayburtlu milli güreşçi Akkuş Avrupa üçüncüsü oldu

Bayburtlu milli güreşçi Beyza Nur Akkuş, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 65 kiloda bronz madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen şampiyonada mindere çıkan Akkuş, Avrupa üçüncüsü oldu.

İlk karşılaşmasında Letonyalı Elma Zeidlere'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen milli sporcu, bu turda bağımsız sporcu Alina Kasabieva'ya 12-9 yenildi.

Bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı Birgül Soltanova ile karşılaşan Akkuş, rakibini 4-2 mağlup ederek Avrupa üçüncülüğüne uzandı.

Milli sporcu Akkuş'un Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkması, memleketi Bayburt'ta da sevinçle karşılandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
