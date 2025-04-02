Bayburt Valisi ve Eşi, Sevgi Evindeki Çocuklarla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, Sevgi Evinde kalan çocuklarla Valilik Konutu'nda kahvaltıda bir araya geldi.

Çocuklarla yakından ilgilenen Eldivan çifti, Valilik Konutu'nda düzenlenen kahvaltının ardından bahçede oynayan çocuklarla keyifli anlar yaşadı.

Çocukların bayram sevincini kendileriyle paylaşmak için ziyarete gelmelerinin, bayramın en özel anlarından biri olduğunu belirten Vali Eldivan, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. - BAYBURT