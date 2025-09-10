Bayburt Valisi, Nüfus Müdürlüğü Personelini Ödüllendirdi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenileme işlemlerinde yüzde 99'luk başarı oranına ulaşan Nüfus Müdürlüğü personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Eldivan, vatandaşların kimlik kartı yenileme sürecinde gösterilen gayret ve özveriden dolayı personeli tebrik ederek, kalan yüzde 1'lik kısmında da aynı gayret ve özverinin sürdürülmesini vurguladı. - BAYBURT