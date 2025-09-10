Bayburt Valisi, Nüfus Müdürlüğü Personelini Ödüllendirdi

Haberler

Bayburt'ta Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenileme işlemlerinde yüzde 99'luk başarı oranına ulaşan Nüfus Müdürlüğü personeline ödül verildi. Vali Eldivan, özverili çalışmaları nedeniyle personeli tebrik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt genelinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yenileme işlemlerinde yüzde 99'luk başarı oranına ulaşan Nüfus Müdürlüğü personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Eldivan, vatandaşların kimlik kartı yenileme sürecinde gösterilen gayret ve özveriden dolayı personeli tebrik ederek, kalan yüzde 1'lik kısmında da aynı gayret ve özverinin sürdürülmesini vurguladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
