Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Sancaktepe Köyü'nü Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, sıklıkla gerçekleştirdiği köy ziyaretleri kapsamında Sancaktepe köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy odasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Eldivan, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti kapsamında köydeki hayvancılık işletmesinde de incelemelerde bulunan Vali Eldivan, üreticilerle sohbet ederek, yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. 92 yıl önce yapılan köy camisinin durumuna ilişkin köy muhtarından bilgi alan Vali Eldivan'a İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT