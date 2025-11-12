Haberler

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Sancaktepe Köyü'nü Ziyaret Etti

Güncelleme:
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Sancaktepe köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve hayvancılık işletmesinde incelemelerde bulundu. Vali Eldivan'a İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de eşlik etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, sıklıkla gerçekleştirdiği köy ziyaretleri kapsamında Sancaktepe köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy odasında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Eldivan, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyareti kapsamında köydeki hayvancılık işletmesinde de incelemelerde bulunan Vali Eldivan, üreticilerle sohbet ederek, yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi. 92 yıl önce yapılan köy camisinin durumuna ilişkin köy muhtarından bilgi alan Vali Eldivan'a İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
