Bayburt Valisi Güvenlik Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan ve İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da eşlik etti. Güvenlik ve asayiş ile ilgili konuların ele alındığı toplantıda, Bakan Yerlikaya, 81 ilde yürütülen güvenlik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - BAYBURT