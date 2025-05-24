Bayburt Valisi Eldivan, Vilayetler Birliği Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Eldivan, Vilayetler Birliği Toplantısına Katıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen Vilayetler Birliği 60. Olağan Genel Meclis Toplantısına katılarak, geleceğe yönelik planlamaları değerlendirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen Vilayetler Birliği 60. Olağan Genel Meclis Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Vilayetler Birliği'nin faaliyetleri değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından temennilerin iletilmesiyle son buldu. Vilayetler Birliği toplantısına katılan Vali Eldivan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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