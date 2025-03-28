Bayburt Valisi Eldivan, Supi Tepiroğlu'nun Cenaze Törenine Katıldı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Valilik Hukuk İşleri Müdürü Şükrü Tepiroğlu'nun vefat eden babası Supi Tepiroğlu'nun cenaze törenine katılarak başsağlığında bulundu.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Valilik Hukuk İşleri Müdürü Şükrü Tepiroğlu'nun vefat eden babası Supi Tepiroğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Merhumun cenazesi, Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Kaleardı Mahallesindeki kabristanlıkta toprağa verildi.
Vali Eldivan, merhum Supi Tepiroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel