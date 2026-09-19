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Bayburt Valisi Eldivan, sosyal yardım performans toplantısına VKS ile katıldı

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Bayburt Valisi Eldivan, sosyal yardım performans toplantısına VKS ile katıldı
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Bayburt Valisi Eldivan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş başkanlığında VKS'de yapılan sosyal yardım toplantısına katıldı. Toplantıda yardımların etkinliği, performans göstergeleri ve İyilik Var Gönüllülük Platformu'nun işleyişi ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen 'İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Performans Karnesi' toplantısına katıldı.

Toplantıda vatandaşlara ulaştırılan sosyal hizmet ve sosyal yardımların etkinliği, sahadaki uygulamalar ve illerin performans göstergeleri ele alındı.

Toplantıda ayrıca toplumsal dayanışma kültürünün güçlendirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında İyilik Var Gönüllülük Platformunun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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