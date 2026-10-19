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Bayburt Valisi Eldivan, Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu

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Bayburt Valisi Eldivan, Muhtarlar Günü'nde köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Valilik toplantı salonunda merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı. Eldivan, muhtarlardan ihtiyaçları dinlerken Muhtarlar Derneği Başkanı Hüzeyfe Budak da kabul için teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı.

Valilik toplantı salonunda muhtarlarla görüşen Eldivan, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması ile vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili kurumlara iletilmesinde muhtarların önemli görev üstlendiğini ifade etti. Muhtarlardan köy ve mahallelerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Eldivan, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Hüzeyfe Budak, kabulleri dolayısıyla Vali Eldivan'a teşekkür etti. Günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla ziyaret sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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