Bayburt Valisi Eldivan mecliste köy yolları için kar tedbirlerini görüştü

Bayburt Valisi Eldivan mecliste köy yolları için kar tedbirlerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısına katılarak kamu yatırımları ile ilçe ve köylerin ihtiyaçlarını değerlendirdi. Toplantıda kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşımın aksamaması için alınacak tedbirler de görüşüldü.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısına katılarak ilin genel durumu, kamu yatırımları ve devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda, ilçelerin ve köylerin ihtiyaçları, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi ile kent genelindeki yatırımlar ele alındı. Özellikle kırsal bölgelerdeki ihtiyaçların karşılanması ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması konuları üzerinde duruldu.
Vali Eldivan, alınan kararların Bayburt'un gelişimine ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sunması temennisinde bulundu.
Toplantıda, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte köy yollarında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için alınacak tedbirler ile yapılacak çalışmalar da görüşüldü.