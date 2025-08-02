Bayburt Valisi Eldivan, İl Özel İdaresi Encümen Kurulu ile Toplantı Yaptı

Bayburt Valisi Eldivan, İl Özel İdaresi Encümen Kurulu ile Toplantı Yaptı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Özel İdaresi Encümen Kurulu ile bir araya gelerek gündem maddelerini görüşüp kararlar aldı. Eldivan, encümen üyelerine hizmetlerdeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Özel İdaresi Encümen Kurulu ile toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü, kararlar alındı.

Bayburt İl Özel İdaresi Encümen Kurulu, Vali Eldivan başkanlığında İl Özel İdaresi meclis salonunda toplandı. İl Encümen üyeleri ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kurumun yürüttüğü hizmetlere ilişkin gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Eldivan, İl Özel İdaresinin vatandaşlara yönelik hizmetler üstlendiğini belirtti. Sorumluluk gerektiren bu çalışmaların ciddi bir iş yükü barındırdığını ifade eden Eldivan, encümen üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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