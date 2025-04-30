Bayburt Valisi Eldivan, Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, Şube Müdürü Muhammer Adanur'dan kurumun yürüttüğü projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayburt'ta tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar için bilgi almak üzere Devlet Su İşleri 225. Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Eldivan, toplantı salonunda kurum personeliyle bir araya geldi. Vali Eldivan, yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, personele özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT