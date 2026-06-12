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Bayburt Üniversitesi dahil 5 üniversitede orman kulüpleri kuruluyor

Bayburt Üniversitesi dahil 5 üniversitede orman kulüpleri kuruluyor
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Orman Genel Müdürlüğü talimatıyla Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Bayburt, Gümüşhane, Karadeniz Teknik, Recep Tayyip Erdoğan ve Avrasya üniversitelerinde orman kulüpleri kurulması planlanıyor. Kulüplerle öğrencilerin orman sevgisi, çevre bilinci kazanması ve gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol alması hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan talimat doğrultusunda Bayburt Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 5 üniversitede orman kulüplerinin kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında Bayburt Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesinde orman kulüplerinin kurulması planlanıyor.

Kurulacak orman kulüpleriyle öğrencilerin orman sevgisi ve çevre bilinciyle gönüllülük faaliyetlerinde aktif rol alması hedefleniyor. Kulüpler aracılığıyla öğrencilerin ormancılık faaliyetlerini yakından tanıması ve doğanın korunmasına yönelik uygulamalara katkı sunması bekleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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