Bayburt'un yeni Müftüsü Bayram Danacı oldu. Mersin Toroslor İlçe Müftüsü iken Bayburt Müftüsü olan Bayram Danacı, bugün göreve başladı. Danacı'ya ilk hayırlı olsun ziyaretini ise Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can gerçekleştirdi. Müftü Bayram Danacı'ya hayırlı olsun dileklerini ileten Müftü Can, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Müftü Bayram Danacı, ziyaretinden dolayı Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Cana teşekkür etti.

Ziyarette Müftü Can'a müftü yardımcıları Sebahattin Erdoğan ve Müseffa Akbulut eşlik etti. - BAYBURT