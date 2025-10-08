Haberler

Bayburt'tan Filistin'e Destek İçin 'Sumud Gemisi' Etkinliği

Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri 'Sumud Gemisi' etkinliğinde kağıt gemileri Çoruh Nehri'ne bıraktı. Etkinliğe Bayburt Valisi de katıldı ve destek mesajları verdi.

Bayburt Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla 'Sumud Gemisi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan kağıt gemiler, Çoruh Nehri'ne bırakıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş gemiler tasarlayarak, hazırladıkları Sumud gemilerini Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı olarak Çoruh Nehri'ne bıraktı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da etkinliğe katılarak, vicdan ve sorumluluk bilinciyle Filistin halkının direnişine destek veren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Vali Eldivan, "Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla bizler de yaptığımız küçük gemileri suya bıraktık. Rabbim, Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimize sabır ve zafer nasip etsin, Allah yardımcıları olsun" dedi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
