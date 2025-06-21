Bayburt'taki Huzurevi Tadilat Çalışmaları Tamamlandı

Bayburt'taki Huzurevi Tadilat Çalışmaları Tamamlandı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, tadilat ve onarım çalışmaları tamamlanan Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Huzurevi, yaşlı bireylere huzur ve güven sunacak şekilde yakın zamanda hizmete açılacak.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, tadilat ve onarım çalışmaları tamamlanan Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Uzun bir süredir tadilatta olan huzurevi, hizmet vermeye başlayacak.

Yaşam ve bakım odalarını yerinde inceleyen Vali Eldivan, Haziran ayında tamamlanması hedeflenen çalışmaların planlandığı şekilde sona erdiğini, tefrişat sürecinin ardından binanın kısa süre içinde teslim alınarak hizmete açılacağını belirtti.

Huzurevinin yaşlı bireylere huzur, güven ve sıcak bir yuva sunacağını vurgulayan Vali Eldivan, çalışmalarda emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Huzurevinin yakın bir tarihte hizmete açılacağı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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