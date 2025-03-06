Bayburt'ta Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi
Bayburt'ta Ramazan ayı süresince zabıta ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaparak, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerin Ramazan boyunca süreceği bildirildi.
Bayburt'ta Ramazan ayı devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimine çıkarak, gramaj ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.
Kentteki bütün fırınları kontrol eden zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edeceği belirtildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel