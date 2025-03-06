Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek! Müge Anlı'da ortaya çıktı

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı

Bayburt'ta Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi

Bayburt'ta Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Ramazan ayı süresince zabıta ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaparak, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda bulundu. Denetimlerin Ramazan boyunca süreceği bildirildi.

Bayburt'ta Ramazan ayı devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimine çıkarak, gramaj ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.

Kentteki bütün fırınları kontrol eden zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edeceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Narin Güran'ın ölmeden önceki son isteği kahretti
img

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
img

Trump'ın "Mutlaka alacağız" dediği Grönland'ın lideri korkusuz çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi

Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Kayıp Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ekiplerin genç mimarı bulduğu anlar

İşte ekiplerin Mimar Ece Gürel'i sağ bulduğu anlar
Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi önce paylaşım yaptı, sonra hesabını gizliye aldı

Günler sonra bulunan mimarın eşinden klipli paylaşım
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.