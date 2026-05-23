Bayburt'ta yürüyüş yapan iki arkadaş ayı ailesini görüntüledi

Bayburt'un Hacıoğlu köyü yakınlarında ayı ailesi görüldü. Gezintiye çıkan iki arkadaş, çevreden gelen sesler üzerine fenerle etrafı kontrol etti. Vatandaşlar, yolun karşı tarafından ilerleyen anne ayı ve yavrularını gördü.

Anne ayı ve yavruları, yol kenarında ilerledikten sonra dağ yamacına çıkarak gözden kayboldu.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, bölgede ayı ailesiyle sık sık karşılaştığını belirterek, daha önce anne ayıyı 3 yavrusuyla birlikte gördüğünü, bu kez yavrulardan birinin annesinin yanında olmadığını dile getirdi. Bölgedeki ayıların insanlara zarar vermesinden endişe duyan vatandaş, "Her yerde ayı var, bu ne olacak böyle. İnşallah birilerine zarar vermez. Her tarafta ayı var" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı