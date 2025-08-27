Bayburt'ta Yöresel Tatlar Yarışması Başlıyor

Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği kapsamında düzenlenecek olan 'Yöresel Tatlar Yarışması', hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 11.00'de başlayacak.

Bayburt'ta, eşsiz mutfak kültürünü tanıtmak ve coğrafi işaretli yemeklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Bayburt Mutfağı Gastronomi Etkinliği' düzenleniyor.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile şefler, Bayburt'un coğrafi işaretli yemeklerini hazırlayacak ve tadım yaptıracak. Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, usta şeflerin gözetiminde Bayburt mutfağının seçkin lezzetlerini hazırlayacak.

Ayrıca, şeflerin değerlendirmeleriyle 'Bayburt Coğrafi İşaretli Yemek Yarışması' düzenlenecek. Dereceye girenlere ödül olarak çeyrek altın, gram altın ve yarım gram altın verilecek.

Etkinlik, Dede Korkut Şehir Müzesi'nde, saat 11.00'de gerçekleştirilecek. - BAYBURT