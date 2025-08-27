Bayburt'ta Yöresel Tatlar Yarışması Başlıyor

Bayburt'ta Yöresel Tatlar Yarışması Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt, eşsiz mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla 1. Gastronomi Etkinliği'ni düzenliyor. Yarışma, şeflerin değerlendirmeleri ile yapılacak ve ödüller verilecek.

Bayburt'ta 1. Gastronomi Etkinliği kapsamında düzenlenecek olan 'Yöresel Tatlar Yarışması', hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 11.00'de başlayacak.

Bayburt'ta, eşsiz mutfak kültürünü tanıtmak ve coğrafi işaretli yemeklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Bayburt Mutfağı Gastronomi Etkinliği' düzenleniyor.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile şefler, Bayburt'un coğrafi işaretli yemeklerini hazırlayacak ve tadım yaptıracak. Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, usta şeflerin gözetiminde Bayburt mutfağının seçkin lezzetlerini hazırlayacak.

Ayrıca, şeflerin değerlendirmeleriyle 'Bayburt Coğrafi İşaretli Yemek Yarışması' düzenlenecek. Dereceye girenlere ödül olarak çeyrek altın, gram altın ve yarım gram altın verilecek.

Etkinlik, Dede Korkut Şehir Müzesi'nde, saat 11.00'de gerçekleştirilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.