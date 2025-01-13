Bayburt'ta Yiyecek Arayan Tilki Evlerin Çatısında Görüntülendi

- Bayburt'ta yiyecek arayan tilki bir evin çatısında görüldü

BAYBURT - Bayburt'ta şehir merkezine inen bir tilki, yiyecek aramak için evlerin çatısına çıktı, site yakınlarında dolandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Doğal yaşam alanında yiyecek bulamadığı için şehir merkezine indiği tahmin edilen tilki, bir sitenin yakılarında görüntülendi. Sitenin içine kadar tilkinin girdiğini gören Ersin Develi isimli vatandaş, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Develi'nin görüntülerinde tilkinin koşarak uzaklaştığı, gözden kaybolduğu görülüyor. Gece saatlerinde de yiyecek bulamayan tilki sabah saatlerinde bir evin çatısı üzerinde görüldü. Evi havalandırmak üzere penceresini açan Ravza Daştan isimli vatandaş, çatısının üzerinde dolaşan tilkiyi görünce şaşırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Daştan'ın, "Gel yemek vereyim, gel. Gel annem, korkma benden" sözleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.