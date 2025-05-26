Bayburt'ta Yer Sincabı Bisküvi Yerken Görüntülendi

Yer sincabı bisküvi yerken böyle görüntülendi

BAYBURT - Bayburt'ta Anadolu yer sincabı bisküvi yerken görüntülendi.

"Anadolu Gelengisi" olarak da bilinen Anadolu yer sincabı, Bayburt'un Demirözü ilçesinde arazide yiyecek ararken görüntülendi. Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen yer sincabı daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir süre sonra yuvasının etrafına bırakılan bisküvileri fark eden yer sincabı karnını doyurdu. Yer sincabı şirin haliyle tebessüm ettirdi.