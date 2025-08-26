Bayburt'ta Yeni Eğitim Dönemi Toplantısı

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya gelerek, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydıntepe ilçesinde bulunan Doğa Orman Okulu ve Uygulama Alanı'nda düzenlenen toplantıda, ilçe genelindeki eğitim-öğretim faaliyetleri, okul yönetimleri ve eğitim programları değerlendirildi. Toplantıda, eğitimde verimliliğin artırılması, planlamaların gözden geçirilmesi ve okullarda yapılacak çalışmalar ele alınırken, yeni dönemde tüm öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için çalışmaların süreceğine vurgu yapıldı.

Toplantı, ilçe milli eğitim müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - BAYBURT