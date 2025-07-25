Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Bilgi Yarışması Düzenleniyor

Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Bilgi Yarışması Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleyecek. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 31 Temmuz, yarışma tarihi ise 7 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Bayburt İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleyecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılacak olan yarışma için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.

Yarışma, 7 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 'Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum' ve 'Tecvid Bilgileri' konularından sınava tabi tutulacak.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birinci olan katılımcı gram altın ile ödüllendirilirken, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verilecek.

Yarışma ile öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve yaz kurslarına olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.