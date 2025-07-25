Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Bilgi Yarışması Düzenleniyor
Bayburt İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleyecek. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 31 Temmuz, yarışma tarihi ise 7 Ağustos 2025 olarak belirlendi.
Bayburt İl Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik bilgi yarışması düzenleyecek. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde yapılacak olan yarışma için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.
Yarışma, 7 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 'Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum' ve 'Tecvid Bilgileri' konularından sınava tabi tutulacak.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilecek. Birinci olan katılımcı gram altın ile ödüllendirilirken, ikinciye 3 bin, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verilecek.
Yarışma ile öğrencilerin dini bilgilerini pekiştirmeleri ve yaz kurslarına olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor. - BAYBURT