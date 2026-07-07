Bayburt'taki yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından yaz Kur'an kurslarında da hareketlilik başladı. Bayburt'ta yaz Kur'an kurslarının açılışı dolayısıyla Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur'an kursunda program düzenlendi.

Açılış programına katılan İl Müftüsü Bayram Danacı, öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Danacı, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ve okumanın önemine dikkat çekti. Yaz Kur'an kurslarının çocukların dini ve manevi gelişimlerine katkı sağlayan önemli bir eğitim dönemi olduğunu belirten Danacı, kurslarda Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve peygamberlerin hayatına ilişkin eğitimlerin de verileceğini ifade etti.

Öğrencileri kurslardan en iyi şekilde faydalanmaya davet eden Danacı, eğitim faaliyetlerini yürütecek din görevlilerine de yeni dönemde başarılar diledi.

Yaz Kur'an kursları, yaz tatili boyunca Bayburt genelindeki cami ve Kur'an kurslarında farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik devam edecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı