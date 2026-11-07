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Bayburt'ta yapı denetim kuruluşlarının büroları Çevre İl Müdürlüğü'nce denetlendi

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Bayburt'ta yapı denetim kuruluşlarının büroları Çevre İl Müdürlüğü'nce denetlendi
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Bayburt'ta yapı denetim kuruluşlarının büroları, Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetlendi. Çevre İl Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde büro ortamları, personel durumu, kayıt ve belgeler incelendi; hizmetlerin etkin yürütülmesi üzerinde duruldu.

Bayburt'ta faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının büroları, Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında denetlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelince yapılan kontrollerde, kuruluşların büro ortamları, teknik personel durumları, faaliyetlerine ilişkin kayıt ve belgeleri incelendi. Ayrıca yapı denetim süreçlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği kontrol edildi.

Denetimlerde, kuruluşların görev ve sorumluluklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yerine getirip getirmediği değerlendirildi. Yapı denetim hizmetlerinin etkin, sağlıklı ve güvenilir şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu.

İl Müdürlüğü, yapı güvenliğinin sağlanması ve denetim sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla kent genelindeki kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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