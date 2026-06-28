Haberler

Bayburt'ta Muharrem Ayı Programında Kerbela Şehitleri Dualarla Anıldı, Aşure İkramı Yapıldı

Bayburt'ta Muharrem Ayı Programında Kerbela Şehitleri Dualarla Anıldı, Aşure İkramı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Muharrem Ayı ve Aşure Günü programında, Yakutiye Camii'nde Kerbela şehitleri dualarla anıldı, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami bahçesinde Vali Mustafa Eldivan ve İl Müftüsü Bayram Danacı'nın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilirken, aşurenin birlik ve kardeşlik değerlerine vurgu yapıldı.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kerbela şehitleri dualarla anıldı, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Yakutiye Camii'nde gerçekleştirilen 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma' programında, başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.

Cami bahçesinde düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katılan Vali Mustafa Eldivan ve İl Müftüsü Bayram Danacı, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Programda, aşurenin birlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir kültürel ve manevi değer olduğuna dikkat çekildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Alacak-verecek tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü

20 yaşındaki genç, alacak-verecek tartışmasında vurularak öldürüldü