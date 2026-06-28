Bayburt'ta Muharrem Ayı Programında Kerbela Şehitleri Dualarla Anıldı, Aşure İkramı Yapıldı
Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Muharrem Ayı ve Aşure Günü programında, Yakutiye Camii'nde Kerbela şehitleri dualarla anıldı, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami bahçesinde Vali Mustafa Eldivan ve İl Müftüsü Bayram Danacı'nın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edilirken, aşurenin birlik ve kardeşlik değerlerine vurgu yapıldı.
Bayburt İl Müftülüğü tarafından Muharrem Ayı ve Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Kerbela şehitleri dualarla anıldı, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Yakutiye Camii'nde gerçekleştirilen 'Muharremiye ve Kerbela Şehitlerini Anma' programında, başta Kerbela şehitleri olmak üzere tüm şehitler ve ahirete irtihal eden gaziler için Kur'an-ı Kerim ile Mevlid-i Şerif okunarak, dualar edildi.
Cami bahçesinde düzenlenen aşure ikramı etkinliğine katılan Vali Mustafa Eldivan ve İl Müftüsü Bayram Danacı, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.
Programda, aşurenin birlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir kültürel ve manevi değer olduğuna dikkat çekildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı