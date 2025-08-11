Bayburt'ta Turşu Fabrikası ve Et Tesisine Denetim Yapıldı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, turşu fabrikası ve et entegre tesisinde denetim gerçekleştirildi.

İl Müdürü Ebubekir Köse, İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kürşad Yıldız ve teknik personel tarafından yapılan denetimlerde, ürünlerin üretim aşamaları titizlikle kontrol edildi. Barkod numaraları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de detaylı bir şekilde incelendi.

Halk sağlığının korunması amacıyla yapılan denetimlerde hijyen kuralları çalışanlara hatırlatılarak, gerekli uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerin, ürün kalitesinin ve tüketici sağlığının korunması için düzenli olarak sürdürüleceği öğrenildi. - BAYBURT