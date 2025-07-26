Bayburt'ta Travay Projesi Uygulaması Başarıyla Gerçekleşti

Bayburt'ta Travay Projesi Uygulaması Başarıyla Gerçekleşti
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Doğu Karadeniz Projesi destekli Travay Projesi kapsamındaki ilk saha uygulaması, Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde gerçekleştirildi. Büyükbaş hayvanlara yönelik tırnak bakımı ve nal mıhı uygulamaları, modern ekipmanlarla ve veteriner kontrolünde yapıldı. Projenin amacı, hayvan refahını artırarak verim kayıplarını önlemek.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) destekli Travay Projesi kapsamında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde ilk saha uygulaması gerçekleştirildi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, büyükbaş hayvanlara yönelik tırnak bakımı ve nal mıhı uygulamaları, modern ekipmanlar kullanılarak güvenli bir şekilde yapıldı. Uygulamalar, veteriner hekimlerin kontrolünde ve titizlikle yürütüldü.

Hayvan refahını artırmak ve verim kayıplarını önlemek amacıyla yürütülen proje ile özellikle kış aylarında ahırlarda uzun süre kalan hayvanların tırnak sağlığı korunacak. Taşlık meralara sahip köylerde de nal çakma işlemleri daha kolay ve güvenli hale getirilecek.

Travay uygulamasından yararlanmak isteyen üreticiler ise Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, hizmetten faydalanabilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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