Bayburt'ta Temel İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi tamamlandı. 2 gün süren eğitim programını başarıyla tamamlayan 10 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, temel ilk yardım eğitiminin hayat kurtarıcı öneme sahip olduğunu belirterek, bu bilincin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Program sonunda, katılımcılara sertifikaları protokol üyelerince verildi. - BAYBURT