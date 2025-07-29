Bayburt'ta Temel İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı

Bayburt'ta Temel İlk Yardım Eğitimi Tamamlandı
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Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi başarıyla tamamlandı. 10 katılımcıya sertifikaları verildi. Vali Mustafa Eldivan, eğitimin önemine vurgu yaptı.

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen Temel İlk Yardım Eğitimi tamamlandı. 2 gün süren eğitim programını başarıyla tamamlayan 10 katılımcıya sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, temel ilk yardım eğitiminin hayat kurtarıcı öneme sahip olduğunu belirterek, bu bilincin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Program sonunda, katılımcılara sertifikaları protokol üyelerince verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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