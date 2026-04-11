Şişen telefon bataryası bomba gibi patladı

Bayburt'ta bir telefon tamircisinde cep telefonundan çıkarılan şişmiş batarya bir anda patlayarak alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'ta telefon alım, satım ve tamiri yapan İbrahim Heme'ye gelen bir müşteri, şişen bataryasının değiştirilmesi için cep telefonunu tamire bıraktı. Bataryadaki şişme, telefonun ekranı ile arka kasasının birbirinden ayrılmasına neden oldu.

Daha önce de benzer bir olayla karşılaşan Heme, bataryanın telefonun içinde patlama riskine karşı bataryayı cihazdan çıkararak, kenara bıraktı. Bu sırada başka bir işle ilgilenen Heme, kenarda duran bataryanın aniden patlayıp alev almasıyla panik yaşadı.

Bataryanın patladığı ve Heme'nin bataryayı panikle çöpe attığı aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı