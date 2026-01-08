Haberler

Bayburt'un tarımsal sulama altyapısı toplantıda değerlendirildi

Güncelleme:
Bayburt'ta düzenlenen değerlendirme toplantısında, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesi ve su kaynaklarının verimli kullanımı konuları ele alındı. Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilerin talepleri dikkate alındı.

Bayburt'ta tarımsal sulama altyapısı, çiftçilerin artan su ihtiyacı ve su kaynaklarının verimli kullanımı, düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; il genelinde mevcut sulama sistemlerinin durumu, sahada yaşanan sorunlar ve üreticilerin talepleri masaya yatırıldı. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından sulama altyapısının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ile muhtarlar katıldı. Katılımcılar tarafından sahadan iletilen talep ve öneriler doğrultusunda, su kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantının, tarımsal verimliliğin artırılması ve sulama kaynaklı sorunların çözümüne katkı sağlaması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
