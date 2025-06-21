Bayburt'ta Sınava Girecek Öğrenciye Polis Yardımı

Bayburt'ta Sınava Girecek Öğrenciye Polis Yardımı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmeye hazırlanan Cihan Dumlupınar, kimliğini takside kaybedince panik yaşadı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden Komiser Yalçın Görgün, tam zamanında yardımcı olarak öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan Cihan Dumlupınar isimli gencin yardımına polis yetişti. Kimliğini takside düşüren öğrenciye, polis el uzattı. Sınava geç kalma paniği yaşayan, dakikalarla yarışan öğrenci, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yalçın Görgün tarafından sınava yetiştirildi.

Sınav yerine taksiyle gelen Cihangir Dumlupınar, girişte güvenliğin kimlik kontrolünde kimliğinin olmadığını fark etti. Sınav bölgesinde güvenlik önlemleri alan polislerin olduğu noktaya koşarak gelen Dumlupınar, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yalçın Görgün'den yardım istedi. Telefonu olmadığı için kimliğini düşürdüğü taksiyi arayamayan Dumlupınar'a Komiser Görgün taksi durağının numarasını internetten bularak, durağı aramasına yardımcı oldu. Taksiciyi arayan Dumlupınar, kimliğini araçta düşürdüğünü söyleyince, taksi şoförü apar topar kimliği Dumlupınar'a ulaştırmak için zamanla yarıştı.

Saniyeler kalan sınav yerine girebildi

Kimliğini alan öğrenciyi ise Komiser Görgün ekip otosuyla sınava gireceği binaya hızlıca ulaştırdı. Dakikalarla yarışan öğrenci, sınava polis sayesinde yetiştirildi. Kimlik kontrolünden geçen öğrenci, sınav salonuna saniyeler kala alındı.

Görevi başındaki Görgün, öğrenciyi sınava yetiştirmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bir öğrencimiz sınavın heyecanıyla kimliğini düşürmüş. Ticari taksinin şoförü kimliği bir şekilde bize ulaştırdı. Biz de sınava girmesine kolaylık sağladık, hızlı bir şekilde sınava yetiştirdik. Öğrencimiz çok mutlu oldu, biz de bu durumdan memnun olduk, sevindik. Bu kardeşimize ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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