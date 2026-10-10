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Bayburt'ta sıfır atık sokak etkinliği çocuklar ve vatandaşlarla yapıldı

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Bayburt'ta sıfır atık sokak etkinliği çocuklar ve vatandaşlarla yapıldı
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Bayburt'ta '0'dan COP31'e Sıfır Atık Sokak Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar, sıfır atık ve iklim değişikliği konusunda çevre bilincinin artırılması için farkındalık çalışmalarına katıldı.

Bayburt'ta sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla '0'dan COP31'e: Sıfır Atık Sokak Etkinliği' gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar ve vatandaşlar, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında farkındalık çalışmalarına katıldı.

Etkinlik alanında çocuklara yönelik yüz boyama, atık ayrıştırma oyunları ve atıklardan sanat çalışmaları yapıldı. Vatandaşlar da çevrenin korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında hazırlanan etkinliklere katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim de etkinlik alanında çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklarla birlikte sıfır atık çalışmalarına katılan Sevim, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında oluşturulan '0' temalı farkındalık alanında çocuklar ve vatandaşlar, "0'dan COP31'e" mesajı verdi.

Programla atıkların azaltılması, geri dönüşümün yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının güçlendirilmesine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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