Bayburt'ta 15 Temmuz Şehitleri İçin Kur'an-ı Kerim Okundu
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'taki tarihi Ulu Camii'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim duası yapıldı. Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Eldivan, tüm şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu ömürler diledi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bayburt'taki camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hatim duası yapıldı. Vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anıldı.
Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Eldivan, tarih boyunca vatan, millet uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler temennisinde bulundu. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı